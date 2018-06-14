Дзюба забил гол за сборную России спустя минуту после выхода на замену

Сборная России увеличила преимущество в счёте над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

На 70-й минуте Артём Дзюба вышел вместо Фёдора Смолова и уже спустя минуту поразил ворота соперника. Голевую передачу на форварда отдал Александр Головин.

Счёт в игре — 3:0 в пользу сборной России.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.