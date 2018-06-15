Мутко прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией в матче ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал разгромную победу национальной команды на Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Видно, что ребята первые минут 20 волновались, а потом... Рад и горд за ребят, поздравляю, но это пока только первый матч, весь турнир ещё впереди, надо двигаться дальше. Я говорил, что у нас неплохая команда, хотя и понятно, что не с грандами играли. И всё-таки матч открытия чемпионата мира уравнивал их шансы», — приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее Жозе Моуринью прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией в матче открытия ЧМ-2018.