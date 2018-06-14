Моуринью прокомментировал победу сборной России над Саудовской Аравией в матче открытия ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, прокомментировал разгромную победу сборной России над командой Саудовской Аравии.

«Станислав Черчесов сегодня хорошо себя показал. Я не был на его месте, но уверен: быть главным тренером сборной страны, которая проводит у себя чемпионат мира, — большая ответственность. Ему приходилось принимать важные решения, он подбирал игроков в команду, делал замены в ходе матча, и эти замены себя прекрасно оправдали», — рассказал Моуринью в эфире RT.

Он отметил, что после такого результата положение Черчесова лучше, чем было в начале матча.

«Он набрался опыта. Но это была Саудовская Аравия. Египет играет сильнее, а Уругвай — тем более. Поэтому надо порадоваться сегодняшней победе, успокоиться и двигаться дальше», — добавил португальский специалист.

Ранее Черчесов прокомментировал замены, проведённые в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018.