Черчесов прокомментировал замены, проведённые в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал замены, проведённые в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Саудовской Аравии.

«Денис Черышев сегодня появился не случайно. Я ждал от него усиления игры. Он имеет скорость и индивидуальные качества. Вы сами видели, в каком состоянии находится Артём Дзюба. Он сам прекрасно знает, что существует большая разница между ним образца чемпионата мира и Кубка конфедераций. Не использовать хорошие качества игрока — неправильно», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что турнир долгий, а команда, по всей видимости, уже лишилась одного игрока.

«Вчера я общался с Черышевым. Мы обсудили с ним некоторые вопросы, а сегодня он отблагодарил страну двумя голами. Я верю во всех своих игроков как в самого себя. Не удивляйтесь изменениям в составе. Есть конкретная игра, которую надо выиграть», — добавил тренер.

Ранее Дзюба рассказал, что показывал Черчесову после гола в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией.