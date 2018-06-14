Дзюба рассказал, что показывал Черчесову после гола в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что значил его жест, показанный главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову после забитого гола в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года с Саудовской Аравией.

«Это была мечта всей моей жизни! Жест, который я показал Черчесову? Просто уже начинал закипать, сидел, думал: «Ну дайте мне шанс!» Когда забил — показал, что это моё место, я должен быть тут. А он показал: «Да я понял теперь», — рассказал Дзюба после матча.

Он отметил, что рад такой реакции Черчесова на его жест.

«Приятно было, что он хорошо отреагировал, потому что это были эмоции. Футбол — это эмоции», — добавил форвард.

Дзюба забил спустя минуту после выхода на замену на 17-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018.