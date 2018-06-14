«Отличный счёт, но Россия должна поработать над обороной»: Моуринью оценил в эфире RT стартовый матч ЧМ по футболу

В Москве на стадионе «Лужники» завершился матч открытия чемпионата мира по футболу между национальными командами России и Саудовской Аравии. Подопечные Станислава Черчесова одержали уверенную победу. В спецэфире RT легендарный португальский тренер Жозе Моуринью разбирает главные моменты встречи.