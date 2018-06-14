«Отличный счёт, но Россия должна поработать над обороной»: Моуринью оценил в эфире RT стартовый матч ЧМ по футболу
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