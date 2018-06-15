Президент «Локомотива» назвал Головина настоящим мотором сборной России по футболу

Президент «Локомотива» Илья Геркус не согласился с решением Международной федерации футбола (ФИФА) назвать полузащитника Дениса Черышева лучшим игроком матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии.

«Мне показалось, лучшим всё-таки был Александр Головин. Он проявил себя настоящим мотором команды. Был её сердцем. Отдал бы номинацию ему, если бы голосовал. Считаю, Головин был просто бесподобен», — цитирует Геркуса «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.