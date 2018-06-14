Песков объяснил жесты Путина во время матча сборных России и Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал жесты главы государства Владимира Путина во время матча открытия ЧМ-2018.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — приводит слова Пескова радиостанция «Говорит Москва».

После того как футболисты сборной России забивали мяч в ворота Саудовской Аравии, российский президент разводил руками и улыбался.

Ранее в Москве состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года: сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0.