Лидер группы «Чайф» спел о победе сборной России над Саудовской Аравией на ЧМ-2018

Лидер группы «Чайф» и автор знаменитой песни «Аргентина — Ямайка 5:0» Владимир Шахрин спел о победе сборной России по футболу над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0», — спел Шахрин в видеоролике, размещённом на странице группы в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ.