«В любом случае будем играть на победу»: сборная России провела тренировку в преддверии матча с Египтом

За два дня до матча с Египтом сборная России по футболу провела тренировку на базе в Новогорске. В общую группу вернулся Юрий Жирков, а Алан Дзагоев продолжил подготовку по индивидуальной программе. Полузащитник ЦСКА рассказал о травме, которая не позволит ему выйти на поле в Санкт-Петербурге. Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего поединка, а также оценил готовность футболистов к игре с командой Мохаммеда Салаха.

Сборная России продолжает подготовку к своему второму матчу на чемпионате мира. Во вторник, 19 июля, российских футболистов ждёт важнейшая встреча с национальной командой Египта.

Подопечные Станислава Черчесова вышли на воскресную тренировку на базе в Новогорске практически в полном составе. В общую группу вернулся Юрий Жирков, полностью восстановившийся после ушиба голени.

По индивидуальной программе тренировался лишь Алан Дзагоев, 17 июня отмечающий 28-летие. Он получил травму задней поверхности бедра в игре с Саудовской Аравией, в которой россияне одержали крупную победу со счётом 5:0, и не полетит с командой в Санкт-Петербург. Перед началом занятия футболисты и тренерский штаб поздравили полузащитника с днём рождения и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Тренировку посетили вице-премьер России Виталий Мутко, глава РФПЛ Сергей Прядкин и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

«Надеюсь на положительный результат в матче с Египтом»

Алан Дзагоев первым ответил на вопросы собравшихся журналистов, которых в первую очередь интересовало состояние здоровья полузащитника, а также его готовность выйти на поле в матче с египтянами.

— Расскажите о характере вашего повреждения.

— На левой ноге подобная травма впервые. Не могу назвать точную причину случившегося, так как всё делал профессионально. При ходьбе ещё остаются болевые ощущения, но первые три-четыре дня это нормально.

— Дают ли врачи какие-либо прогнозы?

— Уже завтра попробую приступить к тренировкам в зале. Однако о более конкретных сроках пока говорить рано, медики будут следить за динамикой восстановления.

— Что чувствовали, когда получили травму в первом же матче на мундиале?

— Разумеется, это был удар, ведь самый главный турнир в жизни проходит мимо меня. Надеюсь, ещё сыграть всё-таки получится. Даст бог, выйдем в 1/8 финала, и я смогу появиться на поле.

— Каковы ваши ожидания от матча со сборной Египта?

— Вчера команда разбирала теорию по игре египтян. Кроме того, мы следили за ходом их матча с Уругваем. Наши соперники отлично действуют в прессинге, а также неплохо обороняются. Они явно выше классом, чем Саудовская Аравия, однако я надеюсь на положительный результат.

— Где планируете смотреть игру?

— Дома, в кругу семьи.

— Как партнёры по сборной поздравили вас с днём рождения?

— Все в первую очередь пожелали здоровья. Подарков пока не получал, но мне будет достаточно положительного исхода матча с Египтом.

«Мы стараемся для всего народа, для России»

Также с журналистами в этот день пообщался Антон Миранчук. Полузащитник рассказал о своих впечатлениях от игры сборной Египта и о том, как чувствуют себя футболисты российской команды после уверенной победы над Саудовской Аравией.

— Удалось ли посмотреть матч между сборными Египта и Уругвая?

— Да. Тяжёлая получилась игра, так как обе команды действовали очень организованно и сконцентрированно. Египтяне умеют играть в обороне. Я бы сказал, что чем-то они напоминают Саудовскую Аравию.

— Готовы ли россияне к этому важнейшему поединку?

— У каждой команды есть свои изъяны. Будем изучать, вскрывать оборону. Наша физическая форма не вызывает вопросов, будем навязывать свою игру. Конечно, имеет значение, сыграет ли Мохаммед Салах, ведь с ним и без него Египет выглядит по-разному. Но сборная России в любом случае будет играть на победу.

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— Будут ли футболисты чувствовать себя увереннее на поле после 5:0 в стартовой игре?

— На чемпионате мира каждая победа, каждое очко на вес золота. Но игра с саудитами прошла, эмоции поутихли. Готовимся к новым испытаниям, ведь с Египтом будет совсем другой футбол.

— После матча с Саудовской Аравией критика в адрес россиян несколько поутихла?

— Все мы осознаём причины подобного отношения, поэтому воспринимаем это нормально. Разумеется, приятно, что люди снова повернулись к нам лицом. Ведь мы стараемся для всего народа, для России, для нас самих.

— У Алана Дзагоева сегодня день рождения...

— Да, мы поздравили Алана всей командой. Очень надеемся, что он выбыл ненадолго и скоро сумеет к нам присоединиться, ведь его будет очень не хватать в предстоящих играх.