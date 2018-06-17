Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч Россия — Египет

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Египта.

Дзагоев, который получил травму задней поверхности бедра в стартовом матче с Саудовской Аравией, продолжит восстановление в Москве, сообщает официальный Twitter сборной России.

После матча с Египтом будет проведена оценка функционального состояния футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что все футболисты сборной России по футболу, за исключением полузащитников Алана Дзагоева и Юрия Жиркова, тренируются в общей группе на базе в Новогорске.