Жирков и Дзагоев отсутствуют в общей группе на тренировке сборной России

Все футболисты сборной России по футболу, за исключением полузащитников Алана Дзагоева и Юрия Жиркова, тренируются в общей группе на базе в Новогорске.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Жирков совершил пробежку и принял участие в разминке вместе с остальными, после чего продолжил занятие по индивидуальной программе.

Дзагоев, получивший повреждение мышц задней поверхности бедра в матче открытия чемпионата мира с Саудовской Аравией, вышел на тренировку вместе со всей командой и покинул её в сопровождении врачей. Хавбек продолжает восстановление.

Ранее сообщалось, что рок-группа Безрукова выпустила клип в поддержку сборной России по футболу.