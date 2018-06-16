Рок-группа Безрукова выпустила клип в поддержку сборной России по футболу

Рок-группа российского актёра Сергея Безрукова «Крёстный отец» выпустила клип на песню «Прорываться», которая была записана в поддержку сборной России по футболу.

«Очень хочется поддержать нашу сборную этой песней, поднять им настроение», — приводит слова Безрукова канал «360».

Актёр отметил, что разгромная победа российской национальной команды над Саудовской Аравией со счётом 5:0 окрыляет.

«Так держать, дорогие! Прорывайтесь вперёд, в финал, к победе!» — добавил Безруков.

Ранее сообщалось, что Путин не сможет посетить матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта.