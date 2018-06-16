Путин не сможет посетить матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, сможет ли Владимир Путин присутствовать на втором матче российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Встреча с национальной командой Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

«Пока не получается», — приводит слова Пескова РИА Новости.

19 июня Путин посетит Белоруссию для участия в Высшем Госсовете Союзного государства, а также для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с Путиным пожелал удачи сборной России по футболу.