Си Цзиньпин в разговоре с Путиным пожелал удачи сборной России по футболу

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает официальный сайт Кремля, китайский лидер поздравил Путина с успешным открытием чемпионата мира по футболу 2018 года и пожелал удачи сборной России.

Путин в свою очередь поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство, оказанное в ходе визита в КНР, а также саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Также стороны обсудили урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина остались положительные эмоции после матча Россия — Саудовская Аравия.