Песков: у Путина остались положительные эмоции после матча Россия — Саудовская Аравия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие эмоции остались у Владимира Путина после матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии.

«Положительные. Вы знаете, он вчера звонил после этого матча тренеру нашей сборной, он поздравил его, но, конечно же, с оговоркой, что главные игры впереди. И, конечно, пожелал успехов футболистам в дальнейшем», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Ранее Песков объяснил жесты Путина во время матча сборных России и Саудовской Аравии.