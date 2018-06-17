Дзагоев сообщил, что не сыграет на групповом этапе ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев сообщил, что травма задней поверхности бедра не позволит ему сыграть в оставшихся матчах группового этапа домашнего чемпионата мира 2018 года.

Он рассказал, когда, предположительно, у него появятся шансы выйти на поле.

«По срокам сказать тяжело, доктора будут смотреть динамику. Надеюсь, что ещё успею сыграть. Дай бог, выйдем в плей-офф, и я смогу сыграть. Некая надежда остаётся», — приводит слова Дзагоева ТАСС.

Следующий матч сборная России сыграет с командой Египта 19 июня. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России по футболу Юрий Жирков вернулся в общую группу команды на тренировочном занятии.