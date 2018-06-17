Жирков вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков вернулся в общую группу команды на тренировочном занятии.

Жирков занимался по индивидуальной программе после игры первого тура чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией из-за ушиба голени.

На тренировке присутствуют Виталий Мутко, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Алан Дзагоев не полетит в Санкт-Петербург на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Египта.