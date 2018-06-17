Антон Миранчук: сборная Египта похожа на Саудовскую Аравию, но более организованная и повыше классом

Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук поделился мнением о команде Египта, которая станет следующим соперником россиян на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Матч египтян с Уругваем был очень тяжёлым. Это не то чтобы по-футбольному не зрелищно, но все очень дисциплинированные и организованные. Ребята умеют играть в обороне. Команда похожа на Саудовскую Аравию, но более организованная и повыше классом. Мы играем только на победу», — приводит слова Миранчука РИА Новости.

Он отметил, что игра египтян меняется в зависимости от присутствия на поле нападающего Мохаммеда Салаха.

«Как будто разные матчи, но на поле играют 11 человек, а не один», — добавил футболист.

Матч Россия — Египет состоится в Санкт-Петербурге 19 июня. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Салах провёл тренировку в общей группе сборной Египта перед матчем с Россией.