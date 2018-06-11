Вратарь-ветеран из Египта, доморощенная сборная Англии и девять действующих чемпионов: цифры и факты об игроках ЧМ-2018

До старта чемпионата мира по футболу в России остаётся три дня. В нём примут участие 736 игроков из 32 стран и 53 национальных чемпионатов. В их числе будут 12 футболистов, выигрывавших мундиаль в прошлом, и 53 автора голов предыдущих турниров четырёхлетия. Разница между самым молодым и самым возрастным футболистами российского чемпионата мира составит 26 лет. RT приводит любопытные факты и необычные цифры, связанные с участниками ЧМ.

Состав участников чемпионата мира по футболу в России определился полностью — все команды озвучили составы на турнир. На мундиаль приедут 736 игроков. Для большинства из них стартующий 14 июня мировой форум станет первым в карьере.

Ровно 200 футболистов принимали участие в прошлом чемпионате мира, который прошёл в Бразилии четыре года назад. 60 игроков ездили на мундиаль в ЮАР в 2010 году, а 20 помнят турнир в Германии 2006 года. И только один действующий футболист выступал на чемпионате мира 16 лет назад — это мексиканец Рафаэль Маркес. Он станет четвёртым игроком, который примет участие в пяти мундиалях. Ранее это удавалось Антонио Карбахалю, Лотару Маттеусу и Джанлуиджи Буффону. Если бы сборная Италии прошла отбор, её голкипер-ветеран стал бы абсолютным рекордсменом по участию в финальной стадии чемпионата мира.

Также по теме Они не приедут в Россию: Ибрагимович, Сане, Икарди и ещё 20 игроков, которые пропустят ЧМ-2018 Стали известны окончательные заявки всех команд — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. По разным причинам в них не оказалось...

При этом Маркес не будет самым возрастным игроком в России. 39-летнего защитника «обогнал» египетский вратарь Эссам аль-Хадари, который отпраздновал 45-летие в январе этого года. Он уже побил рекорд чемпионатов мира как самый опытный футболист, попавший в заявку на турнир. Теперь ему надо выйти на поле, чтобы побить рекорд Фарида Мондрагона, который в 43 года и три дня принимал непосредственное участие в бразильском турнире. Проблем с тренерским доверием у аль-Хадари быть не должно — он регулярно защищает ворота египетской сборной.

Голкипер африканской команды даже старше нескольких тренеров, которые привезут своих игроков в Россию. Наименьшим опытом обладают сенегалец Алью Сиссе, серб Младен Крстаич и испанец Роберто Мартинес, работающий со сборной Бельгии. А самым пожилым тренером на чемпионате мира станет 71-летний наставник Уругвая Оскар Табарес. Он в четвёртый раз примет участие в финальной стадии турнира. Более почтенный возраст среди главных тренеров был только у немца Отто Рехагеля, руководившего командой Греции в 2010 году.

Самым молодым игроком чемпионата мира в России станет австралиец Дэниель Арзани. Сейчас полузащитнику всего 19 лет и пять месяцев. Он станет пятым в списке самых юных участников мундиалей после нигерийца Феми Опабунми, англичанина Тео Уолкотта, датчанина Кристиана Эриксена и камерунца Фабриса Олинги. При этом средний возраст всех футболистов, которые приедут в Россию, составляет 28 лет — прежде этот показатель всегда был ниже.

Из 736 участников мундиаля 53 уже забивали мячи в финальных стадиях турнира. Лучшим бомбардиром среди действующих футболистов является Томас Мюллер — на его счету уже есть десять голов. Немецкому нападающему нужно ещё шесть, чтобы сравняться с рекордсменом и бывшим партнёром по сборной Мирославом Клозе. Лионель Месси забивал на чемпионатах мира всего пять раз, а Криштиану Роналду — только три.

Вместе с Мюллером в России выступят ещё восемь действующих чемпионов мира из сборной Германии. Помимо них, к чемпионскому кубку прикасались ещё три действующих игрока испанской команды — Жерар Пике, Андрес Иньеста и Серхио Рамос.

Больше всего футбольных талантов расцвело в Англии — представителей английского чемпионата будет в России целых 129 человек. И речь идёт не только о Премьер-лиге — 22 игрока представят Чемпионшип, а костариканец Брайан Овьедо вместе с «Сандерлендом» теперь в третьем по значимости дивизионе. В аналогичной по силе испанской лиге играет полузащитник сборной Панамы и «Депортиво Фабриль» Исмаэль Диас. Всего же на чемпионате мира в России будет 81 игрок испанских клубов — это второй показатель после Англии.

Российский чемпионат стал шестым по числу представителей на мундиале — 35 игроков проводят клубный сезон в командах РФПЛ. Помимо сборной России, ими усилились Польша, Швеция, Сербия, Нигерия, Исландия, Хорватия, Перу, Португалия и Иран. Интересно, что, хотя Италия не отобралась на чемпионат мира, представителей Серии А на нём будет 58 — больше только у Англии, Испании и Германии.

Английская сборная станет единственной, составленной только из игроков собственного чемпионата. Ближе всего к ней приблизились Россия и Саудовская Аравия. У хозяев турнира только два легионера, а у их первых соперников — трое. Совершенно другим путём пошли Швеция и Сенегал — у них как раз ни один игрок не выступает на родине. У четырёх сборных есть только один доморощенный футболист — Бельгия, Исландия, Нигерия и Швейцария. Всего на чемпионате мира сыграют представители 53 разных национальных чемпионатов.

«Манчестер Сити» отправил в Россию больше всего своих игроков — на мундиале будет 16 действующих чемпионов Англии. На одного меньше у «Реала», на два — у «Барселоны». Больше десяти футболистов в сборные отправили «Челси», ПСЖ, «Тоттенхэм», «Бавария», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».