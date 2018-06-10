«Это не причина лишать жизни человека»: сестра убитого из-за автогола на ЧМ-1994 футболиста — о расправе над братом

В интервью RT сестра легенды колумбийского футбола Андреса Эскобара Мария Эстер рассказывает, как досадная ошибка брата в ходе ЧМ по футболу 1994 года обернулась гибелью спортсмена. Она выразила надежду, что история её брата никогда не повторится. Защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар был убит болельщиком после того, как случайно забил мяч в ворота своей команды в решающем поединке на мундиале в США.

Андрес Эскобар родился 13 марта 1967 в колумбийском городе Мадельин. В основном он прославился своими выступлениями на родине, где на протяжении шести лет защищал цвета «Атлетико Насьональ». В его составе защитник провёл более 200 матчей, стал двукратным чемпионом Колумбии и обладателем Кубка Либертадорес — южноамериканского аналога Лиги чемпионов.

Свою международную карьеру он начал в возрасте 21 года. Спортсмен дебютировал в национальной команде в матче со сборной Канады. Всего он провёл за неё 50 игр и забил один мяч. За своё джентльменское, несвойственное игроку оборонительного плана поведение на поле он получил прозвище El Caballero del Futbol (Рыцарь Футбола).

За свою карьеру он дважды выступал на чемпионатах мира. Впервые это произошло в 1990 году в Италии. Сборная Колумбии заняла третье место в группе с командами ФРГ, Югославии и ОАЭ, но по дополнительным показателям вышла в плей-офф соревнований. Однако дальше ей пройти не удалось. На пути южноамериканцев встали камерунцы, ведомые Роже Миллой.

Спустя четыре года он приехал на турнир в США в статусе капитана национальной команды. Однако эти соревнования стали для него последними. Эскобар допустил обидную ошибку, поразив собственные ворота в ключевом матче с хозяевами мундиаля. Колумбия проиграла со счётом 1:2 и не смогла выйти в плей-офф. Этот просчёт стоил Андресу жизни. По приезде в родной Мадельин спортсмен был убит болельщиком Умберто Муньосом Кастро.

О жизни и трагедии, которая унесла жизнь футболиста, в интервью RT рассказала его сестра Мария Эстер Эскобар.

— Какое значение футбол имел для Андреса?

— Он любил его больше всего на свете. Он жил им — игра всегда приносила ему счастье и радость. Брат был очень весёлым человеком и отдавал все силы спорту. Ему не приходилось ничего приносить в жертву: он обожал всё, что касается футбольной жизни. Тренировки, сборы, самолёты, аэропорты — ему это очень нравилось. Он видел хорошее абсолютно во всём.

— Что он испытывал, защищая цвета национальной команды Колумбии?

— Выступать за сборную своей страны значило для него невероятно много. Он считал огромной честью носить её цвета. Представляя национальную команду, он хотел радовать любителей футбола.

— Расскажите поподробнее о прозвище Андреса — Рыцарь Футбола. В спортивных кругах говорят, что он относился к людям с огромным уважением. Наверное, для вас это было предметом особой гордости...

— Это действительно важная часть его футбольного наследия. Он настоящий образец для наших спортсменов, молодёжи, детей. Его пример учит их уважать друг друга на поле и за его пределами и помогает бороться с насилием. Брат показал, как можно жить игрой, не прибегая при этом к жестокости.

— Давайте всё же вспомним чемпионат мира 1994 года и тот злополучный матч между Колумбией и США. Андрес забивает мяч в собственные ворота. Что вы подумали в тот момент?

— Было очень тяжело. Такого с ним раньше не случалось. Андрес впервые допустил такую ошибку. Мы тогда были на трибуне, и я очень хорошо запомнила этот момент, почувствовала боль. Я знала, как трудно и мучительно ему было.

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— Как себя чувствовал Андрес после матча?

— В тот вечер брат выглядел очень печальным и сразу отправился в отель. Он сказал: «Я не понимаю, как это произошло со мной. Почему это случилось?» Но Андрес верил в себя и пришёл к выводу, что ошибки случаются с каждым, а футбол — это всего лишь игра.

— Вы могли себе представить, что кто-то может быть настолько жестоким, чтобы отнять у человека жизнь из-за ошибки, допущенной на футбольном поле?

— Нет, никогда. Это не причина убивать другого человека. Такое не должно случаться нигде в мире. Да, это произошло в Колумбии, но ни в коем случае не должно повториться. Мне и в голову не приходило, что такое возможно.

— При этом вашего брата всё ещё помнят в Колумбии. До сих пор в Мадельине люди рисуют его портреты и считают легендой, настоящим джентльменом футбола. Это даёт вам повод для радости?

— Безусловно. Я горжусь тем, что я его сестра. И благодарна, что он был рядом с нами на протяжении 27 лет. Знаю, он мог прожить дольше и многого достичь, если бы не эта трагедия.

Полную версию программы Stan Collymore Show смотрите на канале RTД.