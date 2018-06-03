Серьёзное нападение, вопросы к полузащите и основной вратарь: сборная Уругвая огласила финальную заявку на ЧМ-2018

Сборная Уругвая по футболу назвала окончательный состав из 23 игроков на чемпионат мира — 2018. Тренерский штаб команды исключил из заявки трёх полузащитников. Соперники россиян по группе располагают крепким центром обороны и великолепным набором форвардов. Слабое место уругвайцев — полузащита и фланги.

Муслера в составе

Главный вопрос, который волновал болельщиков сборной Уругвая перед чемпионатом мира, касался не выбора полузащитников, который довольно невелик для столь амбициозной команды, и не подбора различных связок в нападении. Поклонников южноамериканцев интересовало, попадёт ли в заявку основной голкипер Фернандо Муслера, закончивший клубный сезон в статусе чемпиона Турции с «Галатасараем».

В ходе подготовки к чемпионату мира стало известно, что Муслера получил травму, тяжесть которой оставалась неизвестной. Если бы врачи заявили, что голкиперу необходимо пропустить мундиаль, то заменить его было бы некем: кроме него, в предварительную заявку сборной Уругвая вошли только 35-летний Мартин Сильва из клуба «Васко да Гама» и представляющий «Индепендьенте» Мартин Кампанья. Оба участвовали лишь в 12 матчах национальной команды, в то время как Муслера собирался в конце группового этапа чемпионата мира провести свою сотую игру.

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Однако всё обошлось: в итоговую заявку вошли все три вратаря, которых Оскар Табарес с самого начала видел в своей команде.

Оборона Лиги Европы

Нет сюрпризов и в линии защиты — тренерский штаб не стал вычёркивать никого из тех, кто был в первоначальной заявке. За центр обороны будут отвечать Диего Годин и Хосе Хименес. Их связка давно наигрывается в «Атлетико» и может считаться одной из сильнейших на предстоящем чемпионате мира. Из-за того, что два победителя Лиги Европы являются несомненным козырем южноамериканцев, ожидать от них иной схемы, кроме 4-4-2, не приходится. На замену двум защитникам из Мадрида сможет выходить Себастьян Коатес, хотя это вряд ли понадобится.

Одна из слабых сторон сборной Уругвая — фланговые защитники. Правую бровку вновь будет оборонять ветеран команды Макси Перейра, которому скоро исполнится 34 года. Несмотря на то что он нечасто выступает за свой «Порту», вызов на чемпионат мира он получил, как и отсидевший на скамейке запасных почти всю вторую половину сезона Мартин Касерес из «Лацио» и Гильермо Варела из уругвайского «Пеньяроля».

Plantel definitivo de @Uruguay para la Copa del Mundo #Rusia2018. El Cuerpo Técnico confirmó los 23 futbolistas que defenderán a la Celeste en el mundial.#ElEquipoQueNosUnepic.twitter.com/bS9ZQtMK1w — Selección Uruguaya (@Uruguay) 2 июня 2018 г.

В выборе левых защитников Табарес ограничил сам себя — в команду вошёл только Гастон Сильва из аргентинского «Индепендьенте». В Южной Америке болельщики обычно невысокого мнения об игроках, которые отправились покорять Европу, но уже в 23 года вернулись на родной континент. Сильва как раз относится к такой категории футболистов.

Негрозная полузащита

Тренерскому штабу необходимо было вычеркнуть трёх игроков из предварительной заявки, и под сокращение попали только полузащитники. Это атакующие хавбеки Николас Лодейро и Гастон Рамирес, а также тяготеющий к центру поля 19-летний Федерико Вальверде, вокруг которого в 2017 году разгорелся скандал: он проявил на поле расизм, сузив глаза в момент празднования гола. Отметим, что инцидент произошёл на молодёжном чемпионате мира в Южной Корее.

В случае с Лодейро и Вальверде выбор Табареса понять можно — первому грозила слишком серьёзная конкуренция за место в составе, а второму мешает юный возраст. А вот невызов Рамиреса может вызвать удивление. Он провёл достойный сезон в «Сампдории», стал основным игроком команды и отметился тремя голами и десятью результативными передачами. Объяснить его отсутствие можно только тем, что в единственном за полтора года матче за сборную он так и не убедил тренерский штаб в своей полезности.

Могли не сомневаться в вызове Матиас Весино, за которым было интересно следить в «Интере», молодое дарование из «Ювентуса» Родриго Бентанкур и заслуженные ветераны национальной команды Кристиан Родригес и Карлос Санчес, призванные помогать на флангах. С остальными же игроками болельщикам придётся знакомиться так же долго, как с некоторыми футболистами сборных Египта и Саудовской Аравии.

Из игроков запаса можно выделить опорника Лукаса Торрейру — ему суровая проверка «Сампдорией» как раз помогла добиться признания со стороны тренерского штаба. Впрочем, классной центральной обороне Уругвая вряд ли понадобится помощь 22-летнего игрока, не имеющего опыта выступлений на международном уровне. Торрейре вместе с Наитаном Рамиресом, Джорджианом Де Арраскаэтой, Диего Лаксальтом и Джонатаном Урретабискайей придётся рассчитывать только на ротацию состава, чтобы выйти в России на поле.

Не только Суарес и Кавани

Второй козырь сборной Уругвая — это её нападение. Связка Луис Суарес — Эдинсон Кавани работает безотказно, вдвоём они будут представлять угрозу для любой команды, и даже не слишком громкая по именам атакующая линия полузащиты им не помеха. К слову, Кавани уже провёл сотню матчей за национальную команду, а Суарес добьётся того же самого в ближайшее время.

При этом не стоит думать, что не на кого положиться, кроме как на форвардов «Барселоны» и ПСЖ. Прекрасно зарекомендовал себя в «Сельте» 21-летний Максимилиано Гомес — он отметился 17 голами. Ещё более впечатляющий результат показал Кристиан Стуани из «Жироны», забивший в Примере 21 мяч — всего на четыре меньше, чем Суарес.