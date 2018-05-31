СМИ: Вратарь сборной Уругвая Муслера избежал серьёзной травмы перед ЧМ-2018 по футболу

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера избежал серьёзной травмы во время подготовки команды к чемпионату мира 2018 года в России.

Об этом сообщает tirandoparedes.com.

Муслера получил травму руки на тренировке 30 мая. Планировалось, что он пройдёт обследование для постановки диагноза. Однако позднее Муслера почувствовал себя гораздо лучше и отказался от рентгена.

Муслера является основным вратарём сборной Уругвая, на его счету 96 матчей за национальную команду.

На ЧМ-2018 Уругвай сыграет в группе А, где его соперниками станут команды России, Саудовской Аравии и Египта.

Ранее пресс-служба сборной Уругвая опубликовала расширенный состав национальной команды на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.