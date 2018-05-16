Стал известен расширенный состав сборной Уругвая на ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба сборной Уругвая опубликовала расширенный состав национальной команды на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

В список из 26 игроков включены:

— голкиперы: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»);

— защитники: Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Максимильано Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»);

— полузащитники: Найтан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра, Гастон Рамирес (оба — «Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Федерико Вальверде («Депортиво»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес, Джонатан Урретабискайя (оба — «Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Николас Лодейро («Сиэтл»);

— нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Максимилиано Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»), Луис Суарес («Барселона»).

На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Уругвая станут команды России, Египта и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что автор золотого гола на ЧМ-2014 не попал в заявку сборной Германии на ЧМ в России.