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Автор золотого гола на ЧМ-2014 не попал в заявку сборной Германии на ЧМ в России

15 мая 2018, 16:03

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Лёвом представил расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

В расширенную заявку действующих чемпионов мира попал вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, который не играл в официальных матчах с сентября 2017 года. Автор золотого гола на ЧМ-2014 Марио Гётце («Боруссия», Дортмунд), а также финалист Лиги чемпионов Эмре Джан («Ливерпуль») не получили приглашения.

Полностью заявка из 27 футболистов выглядит следующим образом: вратари — Бернд Лено, Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп; защитники — Жером Боатенг, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Джонатан Та; полузащитники/нападающие — Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Марио Гомес, Лерой Зане, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Тони Кроос, Томас Мюллер, Месут Озил, Нильс Петерсен, Марко Ройс, Себастьян Руди, Тимо Вернер.

Подопечным Йоахима Лёва на ЧМ-2018 предстоит сыграть в группе F с командами Мексики, Южной Кореи и Швеции.

Ранее тренерский штаб сборной Мексики во главе с Хуаном Карлосом Осорио обнародовал расширенную заявку команды на чемпионат мира 2018 года по футболу.

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