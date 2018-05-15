Мексиканский футболист Маркес может сыграть на пятом чемпионате мира в карьере

Тренерский штаб сборной Мексики во главе с Хуаном Карлосом Осорио обнародовал расширенную заявку команды на чемпионат мира 2018 года по футболу.

В список игроков попал 39-летний Рафаэль Маркес, для которого предстоящий мундиаль может стать пятым в карьере. Капитан сборной Мексики, ранее выступавший за «Барселону», сейчас представляет цвета мексиканского «Атласа».

28 guerreros buscarán cumplir su meta de llegar a Rusia. Solo un paso los separa del Mundial. 🏆



Conócelos. 👇🏼#NadaNosDetienepic.twitter.com/1t6vWde7xG — Selección Nacional (@miseleccionmx) 14 мая 2018 г.

Расширенный состав сборной Мексики выглядит следующим образом.

Вратари: Хесус Корона, Альфредо Талавера и Гильермо Очо.

Защитники: Эдсон Альварес, Освальдо Аланис, Нестор Араухо, Уго Айяла, Хесус Гальярдо, Мигель Лаюн, Эктор Морено, Диего Рейес, Карлос Сальседо, Хесус Корона, Юрген Дамм.

Полузащитники: Марко Фабиан, Хонатан дос Сантос, Джовани дос Сантос, Андрес Гуардадо, Эрик Гутьеррес, Эктор Эррера, Рафаэль Маркес, Хесус Молина.

Нападающие: Хавьер Акино, Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес, Ирвинг Лосано, Орибе Перальта, Карлос Вела.

Подопечные Осорио на групповом этапе чемпионата мира сыграют в квартете F вместе с командами Германии, Швеции и Южной Кореи.

Ранее сборная Коста-Рики представила заявку на чемпионат мира 2018 года по футболу.