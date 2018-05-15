Вратарь «Реала» и экс-форвард «Кубани» вошли в состав сборной Коста-Рики на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Коста-Рики представила заявку на чемпионат мира 2018 года по футболу.
Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас и бывший форвард краснодарской «Кубани» Маркос Уренья .
¡Listos para escribir una nueva historia! 🏆— FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) 14 мая 2018 г.
📋Estos son los convocados a #LaSele🇨🇷 para la @fifaworldcup_es#Rusia2018.
¡#VamosTicos! ⚽️ 💪🏻 #CRCpic.twitter.com/lYVbOXYavU
В окончательный список из 23 футболистов попали следующие игроки:
— вратари: Кейлор Навас, Патрик Пембертон, Леонель Морейра;
защитники: Кристиан Гамбоа, Ян Смит, Рональд Матаррита, Брайан Овьедо, Оскар Дуарте, Джанкарло Гонсалес, Франсиско Кальво, Кендалл Уостон, Джонни Акоста;
полузащитники: Давид Гусман, Ельцин Техеда, Сельсо Борхес, Рэндалл Асофейфа, Родни Уоллэс, Брайан Руис, Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос;
нападающие: Йохан Венегас, Хоэль Кэмпбелл, Маркос Уренья.
Четыре футболиста — защитник Кеннер Гутьеррес, полузащитник Вильмер Асофейфа, нападающие Ендрик Руис и Давид Рамирес — были представлены в качестве запасных в сборной Коста-Рики.
Подопечные Оскара Рамиреса на ЧМ-2018 сыграют в группе E, где их соперниками станут сборные Бразилии, Сербии и Швейцарии.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Перу Паоло Герреро не сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года по футболу, который пройдёт в России.