Вратарь «Реала» и экс-форвард «Кубани» вошли в состав сборной Коста-Рики на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Коста-Рики представила заявку на чемпионат мира 2018 года по футболу.

Вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас и бывший форвард краснодарской «Кубани» Маркос Уренья .

В окончательный список из 23 футболистов попали следующие игроки:

— вратари: Кейлор Навас, Патрик Пембертон, Леонель Морейра;

защитники: Кристиан Гамбоа, Ян Смит, Рональд Матаррита, Брайан Овьедо, Оскар Дуарте, Джанкарло Гонсалес, Франсиско Кальво, Кендалл Уостон, Джонни Акоста;

полузащитники: Давид Гусман, Ельцин Техеда, Сельсо Борхес, Рэндалл Асофейфа, Родни Уоллэс, Брайан Руис, Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос;

нападающие: Йохан Венегас, Хоэль Кэмпбелл, Маркос Уренья.

Четыре футболиста — защитник Кеннер Гутьеррес, полузащитник Вильмер Асофейфа, нападающие Ендрик Руис и Давид Рамирес — были представлены в качестве запасных в сборной Коста-Рики.

Подопечные Оскара Рамиреса на ЧМ-2018 сыграют в группе E, где их соперниками станут сборные Бразилии, Сербии и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Перу Паоло Герреро не сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года по футболу, который пройдёт в России.