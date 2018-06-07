Месси считает, что «Барселона» не имеет права остаться без трофея Лиги чемпионов в следующем сезоне

Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал о планах на следующий сезон в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб третий год подряд вылетает на стадии 1/4 финала.

«Мы не можем допустить, чтобы такое произошло снова. Мы противостоим командам, которые не превосходят нас, но всё решают детали. И так происходит снова и снова», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Он также сказал, что «Барселоне» необходимо преодолеть барьер четвертьфинала, так как команда не имеет права оставаться надолго без трофея Лиги чемпионов.

Ранее нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси поделился впечатлениями от победы своей команды в чемпионате Испании в сезоне-2017/18.