Стрелок почтенного возраста: 100 лет назад Оскар Сван стал самым возрастным призёром Олимпийских игр в истории

Ровно 100 лет назад шведский стрелок Оскар Сван стал самым возрастным призёром в истории Олимпийских игр. В свои 72 года он выиграл серебряную медаль в командном турнире по стрельбе по движущейся мишени. Сван также является самым пожилым олимпийским чемпионом и самым возрастным участником этих соревнований. RT рассказывает историю обладателя рекордов.

26 июля 1920 года был установлен один из самых невероятных рекордов в истории спорта. В этот день шведский стрелок Оскар Сван выиграл серебро на Олимпийских играх в Антверпене. На тот момент ему было 72 года и 280 дней. Даже для тех видов спорта, в которых возраст не является большой помехой для успешных выступлений, это солидное достижение, приблизиться к которому никто за последующие 100 лет так и не смог.

Оскар Сван родился 20 октября 1847 года, на 15 лет раньше основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Будущий спортсмен был сыном капитана Якоба Свана. В 16 лет подросток стал членом ассоциации стрельбы своей родной коммуны Танум.

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После женитьбы Сван переехал в город Уддевалла, где возглавил местную стрелковую ассоциацию. В 1879 году у него родился сын Альфред, который перенял увлечение отца и тоже стал стрелком. В дальнейшем Сван-старший жил в Стокгольме и работал в информационном агентстве Svenska Telegrambyran (SvT), не переставая заниматься стрельбой.

Войти в историю спорта шведскому спортсмену позволило включение стрельбы по движущимся мишеням в программу Олимпийских игр 1908 года. Швеция снарядила сборную для участия в соревнованиях, и оба Свана, отец и сын, отправились в Лондон показывать своё мастерство.

Оскару Свану на тот момент было уже 60 лет, но возраст не помешал ему выиграть три медали. Сначала он стал чемпионом в стрельбе по «бегущему оленю» одиночными выстрелами — ему нужно было с расстояния 110 ярдов поразить десять движущихся мишеней в виде оленя, набирая за точные попадания очки. Сван набрал 25 баллов из 40 возможных и отпраздновал чистую победу. Добавим, что это единственная золотая медаль Оскара Свана, завоёванная в индивидуальных соревнованиях.

Затем Сван вместе с сыном выступил в командном турнире. Его результат в этот раз был хуже, но благодаря Альфреду шведы на одно очко обошли своих единственных конкурентов из Великобритании, завоевав своё второе золото.

Сван-старший закончил выступление на Олимпиаде 1908 года бронзой в стрельбе по «бегущему оленю» двойными выстрелами.

Спустя четыре года Олимпийские игры проходили в Стокгольме, и семья шведских стрелков не могла не принять в них участие. В этот раз золото в стрельбе одиночными выстрелами по «бегущему оленю» досталось Свану-младшему, а его отец занял пятое место. В командном турнире они снова стали лучшими, и эта победа позволила Оскару Свану установить первый из своих возрастных рекордов. В тот момент ему было 64 года и 258 дней. С тех пор никто больше не выигрывал олимпийское золото на седьмом десятке. Вдобавок к этому Сван вновь выиграл бронзу в стрельбе двойными выстрелами.

Из-за Первой мировой войны следующая Олимпиада состоялась только спустя восемь лет. Старшему Свану на тот момент было уже 72 года, но он всё ещё горел желанием соревноваться с более молодыми соперниками. 26 июля 1920 года он принял участие в двух командных турнирах в составе шведской сборной. В стрельбе одиночными выстрелами скандинавы заняли четвёртое место, а в стрельбе двойными выиграли серебряные медали. Сван стал самым возрастным призёром в истории Олимпийских игр, и это его достижение тоже до сих пор никто не сумел превзойти.

Улучшить свой результат ещё хотя бы на одни сутки он не смог. В личном турнире одиночными выстрелами, состоявшемся на следующий день, Сван занял седьмое место. Но зато с тех пор он также считается самым возрастным участником олимпийских соревнований.

На этом Сван не собирался останавливаться. Он планировал выступить на Олимпийских играх — 1924, однако из-за болезни был вынужден отказаться от поездки в Париж. Спустя три года Оскар Сван скончался, не дожив полгода до своего 80-летия. Спустя ещё четыре года умер и его сын Альфред, который за свою карьеру стрелка выиграл три золота, три серебра и три бронзы на Олимпийских играх.

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Стоит отметить, что возрастные рекорды Оскара Свана справедливы только для спортивных участников Олимпийских игр. В первой половине XX века одновременно с матчами и гонками также проходили конкурсы искусств, на которых разыгрывались медали в разных дисциплинах. Выставлявшие свои работы скульпторы, живописцы, архитекторы и композиторы нередко были весьма почтенного возраста, в котором никто из спортсменов состязаться просто не смог бы.

Если принимать в расчёт служителей искусств, то самым возрастным участником Олимпийских игр стоит признать британского художника и иллюстратора Джорджа Денхолма Армура. Он входил в число конкурсантов на соревнованиях в Лондоне в 1948-м, когда ему было уже 84 года.

Ещё один рекорд Свана мог бы оспорить другой британский художник — Джон Копли. В том же 1948-м он стал серебряным призёром в категории «Гравюры и офорты» с работой, посвящённой игрокам в поло. Во время проведения конкурса Копли уже исполнилось 73 года, и таким образом он бы мог считаться самым возрастным медалистом. А вот звание самого старого олимпийского чемпиона Сван держит единолично — никто из деятелей искусств не выигрывал конкурсы в том же возрасте, что и шведский стрелок.