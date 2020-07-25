Не сходя с пьедестала: 40 лет назад гимнаст Дитятин первым в истории завоевал восемь медалей на одной Олимпиаде

25 июля 1980 года советский гимнаст Александр Дитятин первым в истории завоевал восемь медалей на одной Олимпиаде. Он стал героем Игр в Москве, на которых выиграл три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды. Повторить его результат удалось позднее только американскому пловцу Майклу Фелпсу. Как 40 лет назад было установлено одно из величайших спортивных достижений — в материале RT.

40 лет назад пал один из самых значимых рекордов в истории Олимпийских игр, который между собой делили гимнасты Николай Андрианов, Борис Шахлин, Михаил Воронин и Мария Гороховская, пловец Марк Спитц, стрелки Уиллис Ли и Ллойд Спунер. Их объединяло то, что им удалось в один год выиграть сразу семь медалей. Но 25 июля 1980 года их всех затмил Александр Дитятин. На Играх в Москве он стал первым, кто поднимался на пьедестал почёта восемь раз.

Свой путь в спортивной гимнастике Дитятин начал довольно поздно. В девять лет он оказался в секции «Динамо» и принялся заниматься под руководством Анатолия Ярмовского. Дитятин был довольно высоким для своего вида спорта юношей (177 см), но быстро стал добиваться успехов. Уже в 17 лет он попал в сборную СССР и сразу выиграл бронзу чемпионата Европы в многоборье.

Также по теме «Олимпиада нужна была стране как воздух»: Сысоев об Играх-1980, треке в Крылатском и научных ухищрениях Советскую делегацию для прохода по стадиону на церемонии закрытия Олимпиады-80 в Москве собирали за считаные минуты до начала...

Вскоре Дитятин отправился на свои первые Олимпийские игры в Монреале. Он завоевал две серебряные медали в командном первенстве и в упражнениях на кольцах, а в личном первенстве занял почётное для 19-летнего спортсмена четвёртое место.

Однако затем уроженец Ленинграда надолго выбыл из строя из-за травмы локтя. Следующим крупным турниром для него стал чемпионат мира 1978-го. На нём Дитятину удалось завоевать четыре медали, но при этом он ни разу не поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Год спустя Александр восполнил пробел, выиграв четыре золота, в том числе в самом престижном виде — личном многоборье. Так он стал главным фаворитом следующей домашней Олимпиады.

Финальный этап подготовки к московским Играм проходил в Минске, где сборная по гимнастике должна была базироваться на протяжении 40 дней. Этот сбор оказался омрачён настоящей трагедией. Во время тренировки трёхкратная чемпионка мира Елена Мухина неудачно приземлилась на шею и сломала позвоночник. Дитятин признавался, что команда была в шоке от случившегося и настроение перед соревнованиями было соответствующим. Но всё-таки после приезда в Москву и он, и другие советские гимнасты сумели настроить себя на нужный лад.

На Олимпиаду из-за бойкота не прилетели национальные команды США и Японии. Но это обстоятельство вовсе не означало, что кому-то из советских гимнастов могли бы легко достаться сразу восемь медалей. Во-первых, внутри сборной конкуренция тоже была высока и соотечественник вполне мог лишить личной награды в какой-нибудь дисциплине. Во-вторых, формат олимпийских состязаний и их график был гораздо более изматывающим, нежели в наши дни.

Гимнастам в Москве предстояло выдержать настоящий марафон. Для начала от них требовалось 12 раз выступить на снарядах в командном многоборье. Потом шло личное первенство с ещё шестью подходами. Наконец, сразу после этого, без лишнего дня на отдых, в расписании стояли все шесть финалов в отдельных упражнениях. Весь турнир должен был пройти в течение шести дней.

Чтобы завоевать восемь медалей, нужно было не только выступать без перерыва, но и делать это качественно, на самом высоком уровне. С этим у Дитятина проблем не возникло. В обязательных и произвольных состязаниях командного многоборья он семь раз получал оценку 9,90 или 9,95 балла, вплотную приближаясь к максимально возможной. Ниже 9,8 балла 22-летний гимнаст вовсе не опускался. Так он завоевал своё первое золото.

В финале личного первенства Дитятин выступил ещё более впечатляюще. За опорный прыжок он первым среди мужчин-гимнастов заработал на Олимпийских играх 10 баллов. До него это удавалось только девушкам, первой из которых была румынка Надя Команечи. До максимально возможного результата в шести упражнениях Дитятин недобрал всего лишь 0,55 балла и закономерно одержал победу.

Но самое сложное ему предстояло впереди — побороться в один день сразу за шесть медалей на отдельных снарядах. На итоговый результат тогда влияли баллы, набранные во время командного первенства, и Дитятин рисковал остаться без награды в вольных упражнениях. Но в финале он смог дотянуться до бронзы. В остальных дисциплинах медали оказались более ценными — уроженец Ленинграда выиграл серебро в опорном прыжке, на коне, брусьях и перекладине, а на кольцах завоевал третье для себя золото.

«Дитятин поражает не только изумительной чистотой исполнения, чеканной строгостью стиля, но и удивительной стабильностью. Четыре года от Монреаля-1976 до Москвы-1980 Александр неуклонно поднимался вверх, к спортивным вершинам. На Играх XXII Олимпиады Дитятин доказал, что ему нет равных на помосте», — говорил о своём подопечном старший тренер сборной СССР Леонид Аркаев.

Дитятин первым в истории завоевал восемь медалей на одной Олимпиаде, причём сделал это в таком виде спорта, где судьи вполне могли бы оценить его выступление как-то иначе и лишить возможность установить рекорд. За своё достижение гимнаст получил 3600 рублей премиальных, а также смог улучшить условия проживания в Ленинграде, обменяв трёхкомнатную квартиру на четырёхкомнатную.

Рекорд Дитятина до сих пор остаётся непобитым, но его смог повторить пловец Майкл Фелпс. Американец поднимался восемь раз на пьедестал почёта во время Игр в 2004 и 2008 годах. При этом Дитятин всё ещё остаётся единственным в истории, кто завоевал за одну Олимпиаду семь личных наград.