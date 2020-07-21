Лещенко вспомнил о магазинных полках во время Олимпиады-1980
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- РИА Новости
«Были выдающиеся коллективы, которые там танцевали. Это была мощная палитра народного творчества. Это было достаточно яркое массовое представление. В магазинах были все продукты. Повеяло Западом немножко», — приводит слова эстрадного исполнителя «Звезда».
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина поделилась воспоминаниями об Играх в Москве.