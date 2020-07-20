Татьяна Овечкина поделилась воспоминаниями об Олимпиаде в Москве

Заслуженный тренер России, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина поделилась воспоминаниями об Играх в Москве.

«В 1976 году в Монреале мы выиграли золотые медали, очень хотелось повторить успех дома. Костяк сборной в то время почти не менялся, но надо было пахать весь четырёхлетний олимпийский цикл, чтобы остаться в ней и попасть на Олимпиаду», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, баскетбольный чемпионат СССР был очень сильный, а конкуренция — сумасшедшая.

Как отметила Овечкина, на Играх-1980 женская сборная Советского Союза оказалась лучшей.

«В нашей стране в то время был высокий уровень баскетбола, серьёзная конкуренция и за счёт этого создавались сильные команды. Всегда нужно быть собранной, хорошо подготовленной физически, технически и тактически. Из этого складывается сначала команда, а затем победа», — сказала она.

Ранее бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев рассказал о наследии Игр-1980 в Москве.