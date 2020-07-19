В плену политики: кто из звёзд спорта остался без олимпийских медалей из-за бойкота Игр-1980 в Москве

40 лет назад, 19 июля 1980 года, состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр в Москве. Состязания были омрачены бойкотом, который турниру объявили власти США и ряда других стран. Из-за этого решения многие спортсмены, в том числе настоящие звёзды своего времени, лишились возможности подняться на олимпийский пьедестал почёта. RT вспоминает истории тех, кто, не приехав в СССР, так и остался без медалей Игр.

Джесс Вассалло (плавание)

В конце 1970-х пуэрториканец Джесс Вассалло был одним из самых многообещающих пловцов мира. Он переехал в США ради спортивной карьеры и добился своего главного успеха на чемпионате мира в 1978 году. Вассалло выиграл золото в плавании на 200 метров на спине и установил мировой рекорд в финальном заплыве на 400 метров комплексным плаванием, также взяв серебро на дистанции вдвое короче.

Перед Олимпийскими играми в Москве спортсмен освоил также дистанцию 200 метров баттерфляем и 400 метров вольным стилем, но возможности завоевать хотя бы одну медаль у него не было. Пловец всю жизнь хотел выступать за родное Пуэрто-Рико, но не мог этого сделать, поскольку одним из обязательных требований национальной федерации плавания к атлетам было проживание на территории острова. Его малая родина поддерживала бойкот Игр-1980, но всё-таки отправила в СССР небольшую делегацию спортсменов, в которую мог бы войти и 18-летний Вассалло.

Он продолжил карьеру, чтобы выступить через четыре года в Лос-Анджелесе. Его не остановила даже травма колена, после которой он перенёс операцию. Но олимпийскую медаль Вассалло так и не завоевал. На Играх-1984 он занял четвёртое место на 400-метровке комплексом и стал девятым на 200 метрах на спине.

Лерой Кемп (вольная борьба)

В 1970-е годы советские борцы доминировали на мировых соревнованиях. Они были главными фаворитами на каждом крупном турнире в большинстве весовых категорий. Однако американскому вольнику Лерою Кемпу, выступавшему в весе до 74 кг, после ЧМ-1978 не было равных.

Он победил на двух мировых форумах, и золото московских Игр было у Кемпа практически в кармане, однако он так и остался без олимпийской награды.

Кемп продолжил карьеру и попытался выступить в Лос-Анджелесе. На пути к своей мечте он стал трёхкратным чемпионом мира — первым в истории американской борьбы. Но на национальном отборе Кемп занял второе место и был вынужден завершить карьеру. На Олимпийские игры он попал только в 2008 году, уже в качестве тренера.

Курт Томас (спортивная гимнастика)

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1979 года открыл новую звезду этого вида спорта. Американец Курт Томас бросил вызов советским и японским гимнастам, которые прежде состязались практически только друг с другом. Будучи обладателем золота ЧМ-1978 в вольных упражнениях, Томас не только защитил свой титул, но и выиграл ещё пять медалей. Он стал лучшим на перекладине, занял второе место в многоборье, на брусьях и на коне, а также помог сборной впервые в истории выиграть бронзу.

Но Томас не смог повторить свой успех в следующем году в Москве, а из-за сложных правил любительского статуса для гимнастов он не стал пробовать отобраться на домашнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе. В 1992 году, когда требования были смягчены, Томас попытался войти в олимпийскую сборную США, однако в 36 лет это уже оказалось невыполнимой задачей.

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Сёдзо Фудзи (дзюдо)

Японец Сёдзо Фудзи был одним из самых сильных дзюдоистов мира в 1970-х годах. Он одерживал победы на первенствах планеты в 1971, 1973 и 1975 годах, а в 1979-м стал первым в истории, кто выиграл четыре золотые медали на чемпионатах мира. Произошло это за год до Олимпиады в Москве, на которой он также справедливо рассчитывал на победу. Стать олимпийским чемпионом Монреаля Фудзи не смог из-за травмы.

Однако Япония была в числе стран, которые полностью бойкотировали Олимпийские игры и не посылали своих спортсменов даже под нейтральным флагом. Узнав, что он не сможет поехать в Москву, Фудзи вскоре завершил карьеру и перешёл на тренерскую работу. В Лос-Анджелесе он познал успех на новом поприще, когда его ученик Ёсиюки Мацуока выиграл золото, так и не доставшееся учителю.

Билл Роджерс (лёгкая атлетика)

В 1970-х годах было мало столь же сильных марафонцев, как американец Билл Роджерс. Он был по-настоящему культовой фигурой среди любителей бега на длинные дистанции. Перед Олимпиадой в Москве 32-летний спортсмен одержал 16 побед на различных марафонах, в том числе по четыре на престижных забегах в Бостоне и Нью-Йорке.

Однако с гонками на Олимпийских играх у Роджерса отношения не складывались. Из-за травмы ноги он занял лишь 40-е место в 1976 году, а спустя четыре года не смог выйти на старт из-за бойкота. Интересно, что, в отличие от многих других спортсменов, Роджерс с пониманием отнёсся к решению президента США Джимми Картера и поддерживал его. В 1984 году он стал восьмым на национальном олимпийском отборе и окончательно лишился возможности завоевать заветную медаль.

Дональд Карри (бокс)

Олимпийские игры в Москве должны были стать венцом любительской карьеры молодого и чрезвычайно одарённого боксёра Дональда Карри. К 19 годам он успел провести около 400 поединков и потерпел всего лишь четыре поражения. Карри надеялся по примеру другой легенды бокса Шугара Рэя Леонарда выиграть олимпийское золото и перейти в профессионалы, но бойкот оставил его без главного титула среди любителей.

На профессиональном ринге Карри быстро занял место под солнцем. Он последовательно выиграл пояса WBA, IBF и WBC, став на год абсолютным чемпионом в полусреднем весе и первым, кто объединил сразу три пояса в своей категории. После пропущенной Олимпиады Карри провёл 40 поединков, из которых выиграл 34, в том числе 25 — нокаутом, и вошёл в число лучших боксёров 1980-х годов.

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Грег Лемонд (велоспорт)

Одержать победу на Играх в Москве и начать успешную профессиональную карьеру рассчитывал и молодой американский велогонщик Грег Лемонд. Он был действующим чемпионом мира среди юниоров и вполне мог бы составить конкуренцию любителям на трассе «Москва — Минск», но остался в США.

Войти в историю велоспорта Лемонд смог и без олимпийского золота. Он стал первым американцем, одержавшим победу на чемпионате мира в групповой гонке, и первым спортсменом не из Европы, выигравшим «Тур де Франс» в генеральной классификации. Успешная карьера Лемонда едва не оборвалась после того, как в него случайно попали дробью во время охоты, но он сумел восстановиться и ещё два раза выиграл самую престижную веломногодневку.

Эйнар Расмуссен (гребля на байдарках и каноэ)

Бойкот московской Олимпиады поддержали несколько европейских стран, в числе которых оказалась и Норвегия. Её главной надеждой на золото были гребцы-байдарочники Олаф Сёйланн и Эйнар Расмуссен. На момент Игр они были действующими чемпионами мира на олимпийской дистанции 1000 метров, а в 1978 году завоевали на ней серебро.

Поехать в СССР хотя бы в качестве нейтральных спортсменов норвежцы не смогли. Сёйланн вскоре перестал выступать на международном уровне, а Расмуссен продолжил карьеру. Всего он выиграл десять медалей на чемпионатах мира, четыре из которых были золотыми. Но на Олимпийских играх Расмуссен себя так и не проявил, лишь один раз дойдя до финала. Таких шансов на успех, как перед соревнованиями в Москве, норвежец больше не имел.