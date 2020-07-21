Иванова — об Играх в Москве: мы не понимали, до какой степени ограбили тогда весь мировой спорт

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова рассказала, какие эмоции у неё оставила в памяти Олимпиада-1980, проходившая в Москве.

«Наверное, победоносность. Как бы сейчас ни хотели надо мной смеяться, но все мы — и тренеры, и спортсмены — были воспитаны так, что даже не понимали, до какой степени ограбили тогда весь мировой спорт, набрав такое безумное количество медалей. Нам нравилось, что мы самые сильные, нравились вот эти буквочки «СССР» на тренировочных костюмах, пусть иностранцы называли их «си-си-си-пи» и над нами подсмеивались. А восклицательный знак на закрытии Олимпиады, когда улетал мишка, выбил слезу и у поклонников, и у врагов, пусть даже они сейчас в этом не признаются. И это был наш восклицательный знак!» — сказала Иванова в интервью RT.

В общей сложности советские спортсмены завоевали 195 (80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых) медалей на Олимпиаде-1980.

Ранее Иванова вспомнила, как в центральной румынской газете напечатали фотографии Чаушеску, Команечи и её изображение.