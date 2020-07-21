Иванова: центральная румынская газета вышла с фотографиями Чаушеску, Команечи и моей физиономией
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- РИА Новости
«Мне объяснили, что, если выйду со стадиона сразу, болельщики румынской команды просто меня растерзают. В итоге меня вывезли из «Лужников» где-то в два или три часа ночи, через директорский вход, с автоматчиками. Они меня сопроводили в машину и под охраной привезли домой. А наутро центральная румынская газета, где на первой странице всегда был только Николае Чаушеску (генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии. — RT), выходит с фотографиями: Чаушеску, Надя Команечи, а внизу — физиономия Лидии Гавриловны Ивановой. Врага румынского народа, не иначе», — рассказала Иванова в интервью RT.
За время своей карьеры Команечи пять раз становилась олимпийской чемпионкой и дважды — чемпионкой мира.
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