Иванова: центральная румынская газета вышла с фотографиями Чаушеску, Команечи и моей физиономией

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, работавшая судьёй на Олимпиаде-1980, вспомнила, какой резонанс вызвало решение её бригады присудить олимпийское золото россиянке Елене Давыдовой, а не представительнице Румынии Наде Команечи.
Иванова: центральная румынская газета вышла с фотографиями Чаушеску, Команечи и моей физиономией
  • © Валерий Шустов
  • РИА Новости

«Мне объяснили, что, если выйду со стадиона сразу, болельщики румынской команды просто меня растерзают. В итоге меня вывезли из «Лужников» где-то в два или три часа ночи, через директорский вход, с автоматчиками. Они меня сопроводили в машину и под охраной привезли домой. А наутро центральная румынская газета, где на первой странице всегда был только Николае Чаушеску (генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии. — RT), выходит с фотографиями: Чаушеску, Надя Команечи, а внизу — физиономия Лидии Гавриловны Ивановой. Врага румынского народа, не иначе», — рассказала Иванова в интервью RT.

За время своей карьеры Команечи пять раз становилась олимпийской чемпионкой и дважды — чемпионкой мира. 

Ранее Иванова рассказала, кого стоит обвинять в трагедии Мухиной перед Олимпиадой-1980.

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