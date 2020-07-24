«Матч ТВ» покажет документальный фильм об ОИ-1980
- Reuters
Об этом сообщается на сайте телеканала.
В фильме будет рассказано о людях, которые занимались подготовкой Олимпийских игр в Москве, о сооружении спортивных объектов для соревнований, формировании телевизионных бригад, репетициях церемоний, рождении символики и логотипов, а также первом появлении спонсоров.
Олимпиада в Москве прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года.
Ранее заслуженный тренер России, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина поделилась воспоминаниями об Играх в Москве.