«Матч ТВ» покажет документальный фильм об ОИ-1980

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Телеканал «Матч ТВ» 3 августа покажет документальный фильм, посвящённый юбилею летней Олимпиады 1980 года в Москве под названием «Олимпиада-80. Вопреки невозможному».
«Матч ТВ» покажет документальный фильм об ОИ-1980
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте телеканала.

В фильме будет рассказано о людях, которые занимались подготовкой Олимпийских игр в Москве, о сооружении спортивных объектов для соревнований, формировании телевизионных бригад, репетициях церемоний, рождении символики и логотипов, а также первом появлении спонсоров.   

Олимпиада в Москве прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Ранее заслуженный тренер России, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина поделилась воспоминаниями об Играх в Москве.

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