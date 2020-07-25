Поздняков о смерти чемпиона ОИ Иваницкого: для меня лично это большая трагедия
- РИА Новости
«Для меня лично это большая трагедия, поскольку я достаточно хорошо его знал. Конечно, когда такие люди уходят, то разрывается нить поколений. Он активно участвовал в передаче опыта, встречался с молодыми спортсменами в рамках нашей программы «Олимпийская страна». Когда подобные вещи происходят, то частичка тебя потеряна. Это большой урон для всего олимпийского движения, который восполнить невозможно», — цитирует Позднякова ТАСС.
82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл из дома за грибами и не вернулся. 25 июля его тело было найдено в Подмосковье.
Ранее Мамиашвили высказался о смерти Иваницкого.