Поздняков о смерти чемпиона ОИ Иваницкого: для меня лично это большая трагедия

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о смерти чемпиона Олимпиады 1964 года борца Александра Иваницкого.
Поздняков о смерти чемпиона ОИ Иваницкого: для меня лично это большая трагедия
  • РИА Новости

«Для меня лично это большая трагедия, поскольку я достаточно хорошо его знал. Конечно, когда такие люди уходят, то разрывается нить поколений. Он активно участвовал в передаче опыта, встречался с молодыми спортсменами в рамках нашей программы «Олимпийская страна». Когда подобные вещи происходят, то частичка тебя потеряна. Это большой урон для всего олимпийского движения, который восполнить невозможно», — цитирует Позднякова ТАСС. 

82-летний многократный чемпион мира несколько дней назад ушёл из дома за грибами и не вернулся. 25 июля его тело было найдено в Подмосковье. 

Ранее Мамиашвили высказался о смерти Иваницкого.

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