Мамиашвили об Иваницком: он вёл здоровый образ жизни и находился в прекрасной форме

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскрыл подробности случившегося с олимпийским чемпионом 1964 года Александром Иваницким.
Мамиашвили об Иваницком: он вёл здоровый образ жизни и находился в прекрасной форме
  • РИА Новости

В Подмосковье несколько дней назад 82-летний ветеран спорта ушёл за грибами, но домой не вернулся.

«Когда Александр выходил за грибами, купался, это была обыденная ситуация. Ничто не предвещало трагедии. Он вёл здоровый образ жизни, невзирая на годы, находился в прекрасной физической форме», — приводит слова Мамиашвили «Чемпионат».

Глава ФСБР назвал случившееся тяжелейшей утратой для своей организации.

«Ушёл из жизни человек, который олицетворял целое поколение детей войны. Он был способен к чувству ответственности перед народом-победителем, страной, представляя своё великое государство на крупных мировых площадках», — резюмировал Мамиашвили.

Ранее сообщалось, что об Иваницком высказался Александр Карелин.

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