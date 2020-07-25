Карелин высказался о погибшем Иваницком
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82-летний ветеран спорта ушёл из дома за грибами несколько дней назад, после чего не вернулся.
«Уход Александра Владимировича — тяжёлая невосполнимая утрата. Светлая память великому борцу, человеку с большой буквы. Глубоко скорблю его семье», — приводит слова Карелина сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
В 2017 году Карелин называл Иваницкого «учителем чтения, первопроходцем отечественного спортивного вещания, примером удивительной сдержанности, безапелляционного профессионализма, выдающейся эрудированности».
Иваницкий выиграл золото Олимпиады-1964, был многократным чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что ФСБР окажет помощь семье погибшего Иваницкого.