Федерация спортивной борьбы России окажет помощь семье погибшего Иваницкого

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация окажет помощь семье погибшего олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе Александра Иваницкого.

«До последнего надеялись на чудо, но, к огромному сожалению, произошла настоящая трагедия. ФСБР, безусловно, окажет всю необходимую помощь, как и ЦСКА — он многие годы представлял вооружённые силы. Все окажут поддержку семье. Светлая память, самое главное сейчас — поддержать близких. Это неоценимая утрата для его семьи, супруги, сына, внучек», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

22 июля 82-летний Иваницкий пошёл в лес за грибами и не вернулся. 25 июля он был найден мёртвым в Подмосковье.

Помимо победы на ОИ-1964, Иваницкий четыре раза стал чемпионом мира по спортивной борьбе, а также победителем и призёром чемпионатов СССР по вольной борьбе и призёром чемпионата СССР по самбо.

Ранее сообщалось, что пропавший олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье. Мужчина 22 июля пошёл в лес за грибами и не вернулся.