СМИ: В Подмосковье без вести пропал олимпийский чемпион Иваницкий
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- РИА Новости
Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соцсети, 82-летний Иваницкий 22 июля пошёл в лес за грибами и до сих пор не вернулся.
Отмечается, что спасатели и волонтёры ведут его поиски. После осмотра территории с вертолёта на берегу реки были обнаружены сложенные вещи, после чего к поисковой операции были привлечены водолазы, однако обследование дна реки не дало результатов.
Иваницкий также является четырёхкратным чемпионом мира по спортивной борьбе, а также победителем и призёром чемпионатов СССР по вольной борьбе и призёром чемпионата СССР по самбо.
Ранее сообщалось, что американского комментатора восхитило фото трёхкратного олимпийского чемпиона Карелина.