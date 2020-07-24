СМИ: В Подмосковье без вести пропал олимпийский чемпион Иваницкий

Олимпийский чемпион Игр-1964 в Токио по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал без вести в Подмосковье.

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соцсети, 82-летний Иваницкий 22 июля пошёл в лес за грибами и до сих пор не вернулся.

Отмечается, что спасатели и волонтёры ведут его поиски. После осмотра территории с вертолёта на берегу реки были обнаружены сложенные вещи, после чего к поисковой операции были привлечены водолазы, однако обследование дна реки не дало результатов.

Иваницкий также является четырёхкратным чемпионом мира по спортивной борьбе, а также победителем и призёром чемпионатов СССР по вольной борьбе и призёром чемпионата СССР по самбо.

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