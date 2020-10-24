Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» обыграть «Барселону» в Примере

Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче седьмого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась в пользу гостей — 3:1.

«Реал» открыл счёт уже на пятой минуте игры — отличился Федерико Вальверде. Тем не менее уже через три минуты Ансу Фати восстановил равенство. На 63-й минуте Серхио Рамос реализовал пенальти и снова вывел королевский клуб вперёд, а в конце игры Лука Модрич установил окончательный результат.

«Реал» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Барселона» с семью очками находится на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» потерпела третье поражение подряд в Примере.