«Валенсия» потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Эльче»

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«Валенсия» потерпела поражение от «Эльче» в матче седьмого тура испанской Примеры.
«Валенсия» потерпела третье поражение подряд в Примере, уступив «Эльче»
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Встреча, прошедшая в Эльче, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Эльче» принесли голы Хосана и Фиделя Чавеса, забивших на 19-й и 37-й минутах.

«Валенсия» ответила голом Тони Лато, забившего на 74-й минуте. Российский хавбек Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

«Эльче», пропустивший два стартовых тура, продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей и, набрав десять очков, занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия», потерпевшая третье поражение подряд, с семью очками занимает 13-е место.

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