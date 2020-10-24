МЮ и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
МЮ и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 0:0.

На 41-й минуте арбитр матча Мартин Аткинсон воспользовался VAR, чтобы рассмотреть эпизод с падением Маркуса Рашфорда в штрафной гостей. После просмотра видеоповтора судья решил не назначать пенальти.

«Челси», набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с семью очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в АПЛ.

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