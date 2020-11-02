«Валенсия» с Черышевым прервала серию из трёх поражений в Примере подряд
- AFP
Гол у хозяев провёл Юнус Муса. В концовке матча Кучо Эрнандес восстановил паритет, а на 4-й добавленной минуте Анхель Родригес вывел гостей вперёд. Однако на 10-й добавленной минуте Карлос Солер принёс «летучим мышам» одно очко, реализовав пенальти.
С 56-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве после удаления Тьерри Корреи за две жёлтые карточки.
Российский легионер команды Денис Черышев вышел в стартовом составе, на 76-й минуте получил предупреждение, а на 78-й был заменён.
«Валенсия» прервала серию из трёх поражений кряду.
Ранее сообщалось, что о состоянии Черышева высказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов.