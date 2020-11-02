«Валенсия» с Черышевым прервала серию из трёх поражений в Примере подряд

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«Валенсия» на своём поле сыграла вничью с «Хетафе» в восьмом туре чемпионата Испании по футболу (2:2).
«Валенсия» с Черышевым прервала серию из трёх поражений в Примере подряд
  • AFP

Гол у хозяев провёл Юнус Муса. В концовке матча Кучо Эрнандес восстановил паритет, а на 4-й добавленной минуте Анхель Родригес вывел гостей вперёд. Однако на 10-й добавленной минуте Карлос Солер принёс «летучим мышам» одно очко, реализовав пенальти.

С 56-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве после удаления Тьерри Корреи за две жёлтые карточки.

Российский легионер команды Денис Черышев вышел в стартовом составе, на 76-й минуте получил предупреждение, а на 78-й был заменён.

«Валенсия» прервала серию из трёх поражений кряду.

Ранее сообщалось, что о состоянии Черышева высказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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