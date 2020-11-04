Марадоне сделали операцию

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Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, в настоящее время возглавляющему клуб «Химнасия и Эсгрима», провели операцию, сообщает Clarin.
Марадоне сделали операцию
  • Reuters

Сообщается, что операция по субдуральной гематоме прошла успешно.

Личный врач Марадоны Леопольдо Луке заявил, что госпитализация не была срочной.

30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. На прошлой неделе он был изолирован из-за контакта с заболевшим коронавирусом.

Субдуральная гематома, или субдуральное кровоизлияние — тип гематомы, обычно ассоциированный с черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что врач Марадоны рассказал о причинах госпитализации легендарного футболиста.

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