Врач Марадоны рассказал о причинах госпитализации легендарного футболиста

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Леопольдо Луке, личный врач двукратного чемпиона мира в составе сборной Аргентины, а ныне тренера «Химнасии» Диего Марадоны, рассказал о причинах, по которым его клиент оказался в больнице.
Врач Марадоны рассказал о причинах госпитализации легендарного футболиста
  • Reuters

«Я знаю, что Диего может быть в десять тысяч раз лучше. Приезд в клинику поможет ему. Это не серьёзные проблемы, госпитализация не была срочной. Его поместили в клинику на три дня, чтобы он восстановил гидратацию. Диего хочет руководить командой в ближайшем матче. Я сказал ему, что он будет на тренерской скамье в воскресенье. Марадона — давний пациент, в его жизни много проблем», — цитирует TNT Sports Луке. 

Ранее сообщалось, что Марадона доставлен в аргентинскую больницу.

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