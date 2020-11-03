Врач Марадоны рассказал о причинах госпитализации легендарного футболиста

Леопольдо Луке, личный врач двукратного чемпиона мира в составе сборной Аргентины, а ныне тренера «Химнасии» Диего Марадоны, рассказал о причинах, по которым его клиент оказался в больнице.

«Я знаю, что Диего может быть в десять тысяч раз лучше. Приезд в клинику поможет ему. Это не серьёзные проблемы, госпитализация не была срочной. Его поместили в клинику на три дня, чтобы он восстановил гидратацию. Диего хочет руководить командой в ближайшем матче. Я сказал ему, что он будет на тренерской скамье в воскресенье. Марадона — давний пациент, в его жизни много проблем», — цитирует TNT Sports Луке.

Ранее сообщалось, что Марадона доставлен в аргентинскую больницу.