Адвокат Марадоны раскритиковал врачей, которые должны были ухаживать за футболистом

Матиас Морла, адвокат скончавшегося Диего Марадоны, раскритиковал медицинский персонал, который должен был ухаживать за легендарным аргентинским футболистом.

«Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним. Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: «Ты мой солдат, действуй без жалости», — написал Морла в своём Twitter.

25 ноября Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на смерть Марадоны.