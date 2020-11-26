Макгрегор отреагировал на смерть Марадоны

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Покойся с миром, Диего», — написал Макгрегор в своём Instagram, опубликовав фото аргентинского форварда.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что во время церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе произошли беспорядки.