Толпы людей на улице и церемония в президентском дворце: как в Аргентине прощаются с Марадоной

В Буэнос-Айресе началась церемония прощания с Диего Марадоной, которая продлится двое суток. Гроб с телом спортсмена выставлен в президентском дворце. В первые же часы на подходах к резиденции собралась огромная толпа, а некоторые фанаты устроили стычки с полицейскими, пытаясь прорвать оцепление.

Всенародная скорбь по Марадоне

Церемония прощания с Марадоной стартовала днём в президентском дворце «Каса Росада» в Буэнос-Айресе и будет продолжаться двое суток. Гроб с телом чемпиона мира разместили прямо в официальной резиденции главы государства. Его также накрыли аргентинским флагом и футболкой национальной команды с десятым номером, под которым выступал прославленный игрок.

Траурное мероприятие с первых часов вызвало в городе настоящий ажиотаж. По информации местной прессы, проститься с Марадоной планирует до миллиона человек. В связи с этим власти вынуждены продумывать, как организовать церемонию таким образом, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Несмотря на все предпринимаемые меры на пути к президентскому дворцу сразу же образовалась гигантская очередь из желающих проводить спортсмена в последний путь. Толпа в несколько тысяч человек растянулась на семь кварталов. При этом людей запускали к гробу ограниченно. Многие из них буквально рыдали.

Empiezan los disturbios en la

despedida de Maradona💥💥.



Cargas policiales y vallas volando.



🎥 TodoNoticias Argentina pic.twitter.com/3AybKnZPvl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 26, 2020

Не обошлось и без стычек с полицией. Сообщается, что часть фанатов попыталась прорваться через ограждения, чтобы как можно быстрее пройти к президентскому дворцу. В ходе столкновений с правоохранительными органами несколько человек пострадали.

Другим неприятным моментом стало заявление адвоката и друга Марадоны Матиаса Морлы, который рассказал, что врачи не оказали чемпиону мира всю необходимую помощь.

«То, что на протяжении 12 часов мой друг не удостоился ни внимания, ни контроля со стороны медперсонала, выделенного на эти цели, — неприемлемо. Машина скорой помощи ехала к Диего больше получаса — это преступный идиотизм. Данный факт не должен быть упущен из виду, я буду требовать, чтобы расследование было проведено и доведено до конца», — написал Морла у себя в Twitter.

По словам итальянского журналиста Танкерди Палмери, сын аргентинца Диего Марадона-младший, находящийся в реанимации в связи с коронавирусом, узнал о смерти отца от корреспондента. Тот позвонил ему, чтобы узнать реакцию мужчины на произошедшее.

Между тем нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отреагировал на смерть бывшего тестя.

«Мы никогда тебя не забудем. Ты всегда будешь с нами», — написал футболист в Twitter.

Молитвы Папы Римского и неоднозначные высказывания Шилтона

Слова соболезнования родным и близким Марадоны высказывают и другие известные спортсмены. Так, прославленный боксёр Майк Тайсон вспомнил, что в 1986-м оба они стали чемпионами мира. Аргентинец завоевал Кубок планеты вместе со своей сборной, а американец получил титул по версии WBC.

«Нас покинул Марадона, Рука Бога. В 1986 году мы оба выиграли свои чемпионаты. Нас даже сравнивали. Он был одним из моих героев и моим другом. Я невероятно его уважал. Его будет очень не хватать», — написал Тайсон в Twitter.

Скорбят о Марадоне и в Бразилии. Так, бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо назвал аргентинца своим другом и кумиром.

«Сочувствую семье и всем, кто любил этого гения. Спасибо тебе за каждую секунду, проведённую вместе, как на матчах, так и просто за ужином. Наше общение всегда было особенным, и я буду хранить воспоминания о том, как наслаждался, играя вместе с тобой. Я восхищался тобой и твоим величием. Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя… Волшебник из волшебников! Вечный», — написал Роналдиньо.

Meus sentimentos à família e a todos que amam este gênio. Meu amigo, meu ídolo, meu número 10, obrigado por cada instante em sua cia, seja em jogos ou num simples jantar. pic.twitter.com/qOISSEtLmn — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) November 25, 2020

В свою очередь чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, а ныне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вспомнил, как наслаждался игрой Марадоны на чемпионате мира-1986, будучи ребёнком.

«Это невероятная потеря для мирового футбола. Марадона навсегда в моей памяти благодаря тому, что он сделал на ЧМ-1986. Мне тогда было 14 лет. По крайней мере, мне выпал счастливый шанс лично поговорить с ним о том чемпионате. Об этом мечтает каждый ребёнок, и у меня была возможность сказать ему, что он был просто невероятным футболистом», — приводит слова специалиста Goal.com.

Дань памяти Марадоне отдал и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор. В свою очередь президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт выложил в Twitter совместное фото с Марадоной, а также семикратным чемпионом мира в классе «Формула-1» Михаэлем Шумахером.

Monaco 2005, a memorable moment with two legends pic.twitter.com/5dIhYOxdOm — Jean Todt (@JeanTodt) November 26, 2020

А вот экс-голкипер сборной Англии Питер Шилтон, в ворота которого Марадона в четвертьфинале ЧМ-1986 забил два знаменитых мяча («гол столетия» и «руку бога») допустил достаточно неоднозначные высказывания в адрес аргентинца.

«Наши с Марадоной жизни давно связаны — и не так, как мне хотелось бы. Но я опечален известием о том, что он ушёл из жизни в столь молодом возрасте. Он без сомнения был величайшим футболистом, против которого мне довелось играть, и мои мысли сейчас обращены к его семье. Если вспоминать гол Марадоны рукой, мне не нравится, что он так и не извинился. Не было момента, когда он признался бы, что сыграл нечестно, и сказал бы, что хочет попросить прощения. Вместо этого Диего использовал фразу про «руку Бога». В нём было величие, но, к сожалению, не было спортивного духа», — написал Шилтон в колонке для Daily Mail.

Наконец, на смерть легендарного спортсмена отреагировал даже Папа Римский Франциск, который, как известно, не только родом из Аргентины, но и любит футбол. Представитель Ватикана заявил, что понтифик поминает Марадону в своих молитвах.

«Папу Франциска проинформировали о смерти Марадоны. Он с теплом вспоминает встречи, которые у них состоялись в последние годы, и молится за него, как делал в последние дни, когда ему сообщили о состоянии здоровья футболиста», — цитирует представителя Ватикана Маттео Бруни ESPN.